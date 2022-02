Ambasciatore Avdeev | presto incontro tra Papa e Kirill

(Di venerdì 18 febbraio 2022) "Stiamo preparando il secondotraFrancesco e il Patriarca della Chiesa ortodossa russa",, "a giugno o luglio. So che è stato scelto un buon principio per individuare il luogo ...

Agenzia ANSA

Lo spiega l'russo presso la Santa Sede Aleksandra Genova al quinto seminario italo - russo. "Penso che l'incontro sarà molto importante e interessante, non solo per le relazioni ...Roma, 18 feb 10:32 - Un nuovo incontro tra il patriarca di Mosca e di tutta la Russia Kirill e papa Francesco dovrebbe aver luogo a giugno o luglio. Lo ha affermato...Liguria. “Vi chiedo di essere ragionevoli, non mettiamoci paura gli uni contro gli altri, non possiamo di continuo fissare le date di un attacco russo sull’Ucraina. Tutto il mondo ormai si è stancato ...Genova. I venti di guerra con le notizie, definite fake news dai russi di un imminente attacco all’Ucraina sono stati ovviamente uno dei temi toccati dai rappresentanti diplomatici della Federazione ...