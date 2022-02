Amadeus e Giovanna Civitillo sempre insieme | nuova avventura per loro

Leggi su chenews

(Di venerdì 18 febbraio 2022)prontissimi per “Affari tuoi formato famiglia”: dopo il successo di Sanremo unapronti per “Affari tuoi formato famiglia”, la foto sui social fa impazzire i fan: la coppia torna a lavoraredopo quasi vent’anni. Neanche il tempo di godersi del tutto e gioire per il successo della sua terza esperienza sul palco di Sanremo che il conduttore torna in tv con una. Queste volta con lui c’è anche la moglieche, dopo diciassette anni, torna a lavorare a stretto contatto con il suo Ama. La coppia si è incontrata e innamorata proprio in uno studio televisivo, quello de ...