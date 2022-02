Altra tegola per Allegri: il giocatore ha chiesto il cambio! (Di venerdì 18 febbraio 2022) Altra brutta notizia per Massimiliano Allegri. Infatti, alla lista degli infortunati composta da Chiellini, Bonucci, Rugani e Pellegrini, si aggiunge il nome di Paulo Dybala. Dybala infortunio JuventusA seguito di una conclusione tentata dalla Joya verso la porta difesa da Milinkovic-Savic, il 10 bianconero ha sentito un dolore, probabilmente di natura muscolare. L’argentino ha chiesto immediatamente il cambio, al minuto 54?, lasciando spazio a Weston McKennie. Una notizia che non farà piacere all’ambiente bianconero, vista la sfida imminente di Champions League contro il Villarreal. POTREBBE INTERESSARTI: Le parole di Vagnati su Bremer alla Juve: avete sentito? Leggi su rompipallone (Di venerdì 18 febbraio 2022)brutta notizia per Massimiliano. Infatti, alla lista degli infortunati composta da Chiellini, Bonucci, Rugani e Pellegrini, si aggiunge il nome di Paulo Dybala. Dybala infortunio JuventusA seguito di una conclusione tentata dalla Joya verso la porta difesa da Milinkovic-Savic, il 10 bianconero ha sentito un dolore, probabilmente di natura muscolare. L’argentino haimmediatamente il cambio, al minuto 54?, lasciando spazio a Weston McKennie. Una notizia che non farà piacere all’ambiente bianconero, vista la sfida imminente di Champions League contro il Villarreal. POTREBBE INTERESSARTI: Le parole di Vagnati su Bremer alla Juve: avete sentito?

Advertising

Spazio_J : Altra tegola per Allegri: dopo Rugani altro infortunio in difesa - - Spazio_J : Altra tegola per Allegri: dopo Rugani altro infortunio in difesa - - osservatore69 : @puresoulfree @tempoweb Un altra tegola per Elisabetta. Deve pagare per Andrea Per Carlo che concedeva cittadinanza… - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Genoa, altra tegola: si ferma di nuovo Criscito - Grifoman1 : Genoa, altra tegola: si ferma di nuovo Criscito -

Ultime Notizie dalla rete : Altra tegola Juventus - Torino, tegola all'ultimo per Allegri: emergenza totale Tegola per Massimiliano Allegri a pochi minuti dall'inizio del derby tra Juventus e Torino: ... Dall'altra parte la 'Vecchia Signora' ha come obiettivo quello di tornare subito a riprendersi i tre punti ...

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA/ Diretta tv: partita speciale per Caprari ... arriva anche il sigillo di Tameze CENTROCAMPO Tegola per Igor Tudor nelle probabili formazioni di ... Ora invece Veretout potrebbe finire un'altra volta in panchina; a giocare insieme a Sérgio Oliveira ...

Genoa, altra tegola: si ferma di nuovo Criscito Telenord.it Juventus-Torino, Allegri nei guai: altro stop e cambio obbligato Nel corso della prima frazione di gioco, però, è arrivata un’altra tegola per Allegri. Il tecnico livornese è stato costretto a rinunciare a Rugani (non è andato neanche in panchina) nel riscaldamente ...

Juve-Torino, Rugani ko nel riscaldamento: gioca Pellegrini Rugani non si accomoda nemmeno in panchina: altra tegola per l'allenatore della Juventus, che dopo gli infortunati Chiellini e Bonucci - oltre allo squalificato Danilo - perde un altro elemento della ...

per Massimiliano Allegri a pochi minuti dall'inizio del derby tra Juventus e Torino: ... Dall'parte la 'Vecchia Signora' ha come obiettivo quello di tornare subito a riprendersi i tre punti ...... arriva anche il sigillo di Tameze CENTROCAMPOper Igor Tudor nelle probabili formazioni di ... Ora invece Veretout potrebbe finire un'volta in panchina; a giocare insieme a Sérgio Oliveira ...Nel corso della prima frazione di gioco, però, è arrivata un’altra tegola per Allegri. Il tecnico livornese è stato costretto a rinunciare a Rugani (non è andato neanche in panchina) nel riscaldamente ...Rugani non si accomoda nemmeno in panchina: altra tegola per l'allenatore della Juventus, che dopo gli infortunati Chiellini e Bonucci - oltre allo squalificato Danilo - perde un altro elemento della ...