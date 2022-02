Alternanza scuola-lavoro, un altro venerdì di cortei: così è cresciuta la protesta degli studenti. E ora il Viminale invita al dialogo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Gli studenti scendono in piazza ancora una volta: da mesi, ogni venerdì, abbandonano i banchi per protestare contro il ministero dell’Istruzione. Le manifestazioni contro l’attuale modello di scuola, nelle ultime settimane, dopo la tragica morte dei due stagisti, si sono trasformate in un coro di dissensi verso i Ptco, i percorsi trasversali per le competenze e l’orientamento (l’ex Alternanza scuola lavoro di epoca renziana trasformata dal leghista Marco Bussetti nel nuovo acronimo). Ad accrescere la rabbia dei ragazzi, poi, ci ha pensato la decisione del ministro Patrizio Bianchi di tornare ad un esame di maturità con due scritti. Un braccio di ferro quello tra i giovani e il governo che è diventato particolarmente teso dopo le manganellate prese dai ragazzi e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Gliscendono in piazza ancora una volta: da mesi, ogni, abbandonano i banchi perre contro il ministero dell’Istruzione. Le manifestazioni contro l’attuale modello di, nelle ultime settimane, dopo la tragica morte dei due stagisti, si sono trasformate in un coro di dissensi verso i Ptco, i percorsi trasversali per le competenze e l’orientamento (l’exdi epoca renziana trasformata dal leghista Marco Bussetti nel nuovo acronimo). Ad accrescere la rabbia dei ragazzi, poi, ci ha pensato la decisione del ministro Patrizio Bianchi di tornare ad un esame di maturità con due scritti. Un braccio di ferro quello tra i giovani e il governo che è diventato particolarmente teso dopo le manganellate prese dai ragazzi e la ...

Advertising

il_pucciarelli : Muore un ragazzo di 16 anni in alternanza scuola lavoro. La Fiom Cgil indice un’ora di sciopero. Per il segretario… - NicolaPorro : ?? La battaglia vs l'alternanza scuola-lavoro, l’assurdo obbligo vaccinale che da oggi vieta il lavoro a tanti itali… - pisto_gol : Giuseppe Lenoci aveva 16 anni, ed è morto in un incidente stradale mentre era impegnato in uno stage previsto per l… - SergioValeno : Difendo la Prof.: finalmente qualcuno che si oppone all’alternanza scuola lavoro - filippo_rampa : RT @gomitolodilana7: Ogni mese spendo 40 euro di benzIna x portare mio figlio a scuola xchè è sano, ma senza GP. Sarebbero 80 se nn li tene… -