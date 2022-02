Alternanza scuola-lavoro, i cortei da Roma a Milano: “Bianchi dimettiti”. Tensioni a Torino: studenti respinti davanti alla Confindustria (Di venerdì 18 febbraio 2022) Chiedono le dimissioni del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e della titolare del Viminale Luciana Lamorgese. Protestano contro il modello di Alternanza scuola-lavoro, dopo le morti di Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci. Anche questo venerdì gli studenti delle scuole superiori sono tornati in piazza: in oltre 40 città sono previsti cortei e presidi. A Milano e a Roma le due proteste principali, ma anche a Torino partecipano in migliaia alla mobilitazione e si sono registrati i primi momenti di tensione tra studenti e forze dell’ordine davanti alla sede di Confindustria. Dopo aver lanciato uova di vernice contro la palazzina di via Vela, alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Chiedono le dimissioni del ministro dell’Istruzione Patrizioe della titolare del Viminale Luciana Lamorgese. Protestano contro il modello di, dopo le morti di Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci. Anche questo venerdì glidelle scuole superiori sono tornati in piazza: in oltre 40 città sono previstie presidi. Ae ale due proteste principali, ma anche apartecipano in migliaiamobilitazione e si sono registrati i primi momenti di tensione trae forze dell’ordinesede di. Dopo aver lanciato uova di vernice contro la palazzina di via Vela, alcuni ...

