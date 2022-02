Alternanza scuola-lavoro, a Milano gli studenti bruciano i loghi di Confindustria: “Con Bianchi solo ‘finto dialogo’, si dimetta” – Video (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Il governo se ne frega della scuola. Fino ad oggi abbiamo ricevuto solo manganellate e parole vuote”. Questa mattina migliaia di studenti hanno marciato per le vie di Milano per chiedere l’abolizione dell’Alternanza scuola-lavoro dopo la morte di due loro coetanei. I ragazzi chiedono le dimissioni del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi con il quale hanno avuto un “finto dialogo” e puntano il dito contro Confindustria. Durante il corteo sono state lanciate uova ripiene di vernice contro alcune banche e sono stati bruciati i loghi dell’associazione degli imprenditori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Il governo se ne frega della. Fino ad oggi abbiamo ricevutomanganellate e parole vuote”. Questa mattina migliaia dihanno marciato per le vie diper chiedere l’abolizione dell’dopo la morte di due loro coetanei. I ragazzi chiedono le dimissioni del ministro dell’Istruzione Patriziocon il quale hanno avuto un “finto dialogo” e puntano il dito contro. Durante il corteo sono state lanciate uova ripiene di vernice contro alcune banche e sono stati bruciati idell’associazione degli imprenditori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Alternanza scuola-lavoro, i cortei da Roma a Milano: “Bianchi dimettiti”. Tensioni a Torino tra studenti e carabini… - il_pucciarelli : Muore un ragazzo di 16 anni in alternanza scuola lavoro. La Fiom Cgil indice un’ora di sciopero. Per il segretario… - Agenzia_Ansa : Tre studenti si sono versati addosso vernice rossa davanti alla sede regionale del Pd in via Santa Brigida a Napoli… - nuova_venezia : Gli studenti di Scuole in Lotta Venezia Mestre hanno manifestato venerdì 18 febbraio davanti all’Ufficio scolastico… - melba_ramona : RT @OttobreInfo: Confindustria è il nemico principale dei lavoratori e del paese e il movimento studentesco l'ha capito benissimo: 'tensio… -