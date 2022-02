Allegri: “Vlahovic stasera ha fatto fatica, vi spiego il motivo!” (Di sabato 19 febbraio 2022) È intervenuto ai microfoni di DAZN, nel post-partita del match tra Juventus e Torino, terminato 1-1, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha trattato vari temi, relativi alla partita e al cammino futuro dei bianconeri: SULLA PARTITA – “Un punto che ci teniamo, che allunga la striscia di risultati utili consecutivi. Non era semplice. Abbiamo preso gol paradossalmente nel nostro momento migliore. Siamo stati poco puliti nel gioco nel secondo tempo. È naturale quando hai l’obiettivo di entrare nelle prime quattro“. SUGLI INFORTUNI – “Non sono preoccupato degli infortuni. Chi è arruolabile, giocherà contro il Villarreal. Gli infortuni fanno parte delle stagioni“. SU Vlahovic – “Ha fatto fatica Vlahovic. Dusan è un giocatore molto bravo, ma deve imparare tanto. ... Leggi su rompipallone (Di sabato 19 febbraio 2022) È intervenuto ai microfoni di DAZN, nel post-partita del match tra Juventus e Torino, terminato 1-1, l’allenatore della Juventus, Massimiliano. Il tecnico livornese ha trattato vari temi, relativi alla partita e al cammino futuro dei bianconeri: SULLA PARTITA – “Un punto che ci teniamo, che allunga la striscia di risultati utili consecutivi. Non era semplice. Abbiamo preso gol paradossalmente nel nostro momento migliore. Siamo stati poco puliti nel gioco nel secondo tempo. È naturale quando hai l’obiettivo di entrare nelle prime quattro“. SUGLI INFORTUNI – “Non sono preoccupato degli infortuni. Chi è arruolabile, giocherà contro il Villarreal. Gli infortuni fanno parte delle stagioni“. SU– “Ha. Dusan è un giocatore molto bravo, ma deve imparare tanto. ...

