Allegri: «Vlahovic ha tanto da imparare. Quota Champions? La so ma non ve la dico»

Le parole del tecnico della Juve Ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri ha parlato dopo Juve Torino. Le sue dichiarazioni. PARTITA – «È un punto che si tiene, che dà seguito ai risultati positivi degli ultimi mesi. Non era semplice, ma abbiamo fatto una buona partita: abbbiamo preso gol nel momento migliore. Nel primo tempo abbiamo avuto due/tre situazioni in cui potevamo prendere gol, nel secondo no, ma è un percorso normale e naturale soprattutto quando hai l'obiettivo di entrare tra le prime quattro. I ragazzi hanno fatto una buona partita sotto l'aspetto dell'impegno e dell'intensità». INFORTUNI – «Non sono proccupato, durante la stagione ci sono gli infortuni. Chi sarà abile e arruolabile giocherà martedì con il Villarreal». Vlahovic – «Ha fatto fatica con Bremer. Dusan è molto bravo ma deve impare tanto. Doveva ...

realvarriale : Un ottimo @TorinoFC_1906 rallenta la corsa Champions di @juventusfc. #Belotti firma il pareggio granata dopo un pri… - _Morik92_ : Un passo in avanti (Bergamo), cinque passi indietro (stasera). La #Juve di #Vlahovic e #Zakaria è tornata quella sc… - Granata_1906 : RT @AlfredoPedulla: #Allegri parla di #Vlahovic. Se qualcuno gli chiedesse del non gioco, forse faremmo prima dell’alba - BrunoG79_ : RT @AlfredoPedulla: #Allegri parla di #Vlahovic. Se qualcuno gli chiedesse del non gioco, forse faremmo prima dell’alba - IronBet3 : secondo me allegri quando ha fatto uscire vlahovic credeva ancora di stare 1-0 no? #JuveToro #Allegri #JuveTorino #SkySport #tipster -