Allarme Napoli | un club di Premier deciso su un azzurro!

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ilancora una volta vede un suo attaccante essere oggetto delle mire di mercato deistranieri. Ad anticiparlo è il sito Calciomercato.com Victor OsimhenViene riportato un’interesse, anche abbastanza forte, di undiLeague, nello specifico del Newcastle. La società degli sceicchi si muoverebbe al di sotto degli 80 milioni, cifra che per ilnon rappresenterebbe una plusvalenza e dunque, per forza di cose, rispedirà al mittente. Le cose potranno cambiare tuttavia a bocce ferme, nel mercato estivo.

Barcellona-Napoli, pagelle: bunker Koulibaly, Zielinski delizioso. Le insufficienze e l'allarme
Chiariello: 'Napoli forte, ma è scattato un allarme: sono preoccupato'
Napoli, Fabian Ruiz e Anguissa ko: è allarme centrocampo
Diffidati #Milan, allarme giallo: tre big a rischio squalifica verso il Napoli

KKN -rientrato per Fabian Ruiz, contro il Cagliari sarà regolarmente in campo
Paura a Napoli per un allarme bomba nell'istituto Volta, che non ha avuto conseguenze. Gli studenti sono stati evacuati mentre fuori sfilava il corteo, pacificamente. Mani alzate e dipinte di rosso, ...
A Napoli possiamo farcela. Dovevamo correre tanto, serviva il cuore e ce l'abbiamo messo, loro hanno una rosa incredibile". Prima del polacco, era stato però Kalidou Koulibaly a lanciare l'allarme ...