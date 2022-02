Alex Belli, lo sfogo dell’ex moglie: “Imbarazzante, da vergognarsi” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, si è scagliata contro l’attore e La news di gossip è stata pubblicata su Gossip Blog. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 18 febbraio 2022) Katarina Raniakova, exdi, si è scagliata contro l’attore e La news di gossip è stata pubblicata su Gossip Blog. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - sonoariete_ : RT @LittleDorrit24: Immagina essere Alex Belli: 4% al televoto, squalificato, ha cornificato la moglie, preso per il culo tutti, ridicolo… - Elena04070657 : RT @samira59905359: ALEX BELLI CONTINUA A RIFERIRE COSE DA FUORI NON BASTA IL TEATRINO MESSO SU CON LA MOGLIE ????? VOGLIAMO FUORI ALEX B… - taeecookies : RT @viadiqua1: Alex Belli: “Ale chiediti noi siamo qui a far cosa? Cosa siamo qui a fare?” UNA LOVE BOAT A QUATTRO BASCIANO E A SPOSARE I J… - EmmaFerri3 : RT @catiuz92: Passa Soleil, Alex la guarda e ridendo dice a Manila che nemmeno lei gli risponde più.. Caro Belli chi è causa del suo male… -