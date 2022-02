Alessandro Basciano | la sorella agli autori del GFVip 6 | “Messaggio sbagliato”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Durante la 42^ puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda giovedì 17 febbraio su Canale 5,ha minacciato di uscire dal gioco perché in disaccordo con il provvedimento disciplinare ricevuto. Su Instagram, ladel 32enne ligure si è scata contro gliinsinuando che abbiano utilizzato due pesi e due misure differenti. L’accadutoè finito in nomination d’ufficio. Nel pomeriggio, il 32enne ligure si è scato contro Sophie Codegoni per una motivazione banale. In preda ad uno scatto di rabbia, ha sfiorato anche la rissa con Alex Belli. Infine, ha continuato a parlare senza microfono. Di conseguenza, glihanno deciso di mettere fine alle “mattanze” del concorrente. In puntata, Signorini ha letto il ...