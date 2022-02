Alessandro Basciano e il provvedimento del Gf: cosa ne pensa il web (Di venerdì 18 febbraio 2022) Alessandro Basciano è stato punito ieri sera dal Grande Fratello che lo ha mandato in nomination d’ufficio. Ecco cosa ne pensa il web C’è chi lo difende, c’è chi no. Alessandro Basciano e il provvedimento preso dal Grande Fratello Vip nei suoi confronti sta facendo discutere sul web. Ieri sera dopo l’episodio brutto avvenuto nella casa che ha visto un Alessandro decisamente agitato e avere una reazione spropositata nei confronti di Alex Belli che stava parlando con la fidanzata Sophie, il programma ha deciso di metterlo in nomination d’ufficio, un provvedimento che però, come fanno notare sul web, non ha molto senso dal momento che anche Aldo Montano e Alex Belli si erano resi protagonisti di un episodio ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 18 febbraio 2022)è stato punito ieri sera dal Grande Fratello che lo ha mandato in nomination d’ufficio. Ecconeil web C’è chi lo difende, c’è chi no.e ilpreso dal Grande Fratello Vip nei suoi confronti sta facendo discutere sul web. Ieri sera dopo l’episodio brutto avvenuto nella casa che ha visto undecisamente agitato e avere una reazione spropositata nei confronti di Alex Belli che stava parlando con la fidanzata Sophie, il programma ha deciso di metterlo in nomination d’ufficio, unche però, come fanno notare sul web, non ha molto senso dal momento che anche Aldo Montano e Alex Belli si erano resi protagonisti di un episodio ...

Advertising

basciagonistan : RT @valesal29: Finalmente qualcuno che parla con cognizione di causa. ???????????? #basciagoni #gfvip #iostoconale #iostoconbasciano GF Vip, Ale… - 361_magazine : Alessandro Basciano è stato punito ieri sera dal Grande Fratello che lo ha mandato in nomination d'ufficio. Ecco co… - miritrevy : RT @ilpuntodolente: Chi vota per salvare una persona come alessandro basciano è arrogante e violento tanto quanto lui, andava squalificato… - carboni_8 : RT @fanpage: Alessandro Basciano non accetta il verdetto e minaccia di lasciare la casa del #gfvip - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano minaccia Alex Belli: “Ti lancio un peso, non ridere”. Interviene la produz… -