Alessandro Basciano, dopo il provvedimento Giorgia Nicole lo difende (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le nuove minacce di Alessandro Basciano In queste ultime ore Alessandro Basciano ha di nuovo alzato i toni con Sophie Codegoni. A un certo punto si è anche tolto il microfono, violando il regolamento, ed è quasi venuto alle mani con Alex Belli. Per tale ragione è stato punito dal GF Vip. Gli autori l’hanno L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le nuove minacce diIn queste ultime oreha di nuovo alzato i toni con Sophie Codegoni. A un certo punto si è anche tolto il microfono, violando il regolamento, ed è quasi venuto alle mani con Alex Belli. Per tale ragione è stato punito dal GF Vip. Gli autori l’hanno L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Alessandro minaccia ancora di abbandonare la casa, la sorella attacca gli autori: “Vergognatevi” #gfvip - zazoomblog : Alessandro Basciano dopo il provvedimento la sorella Denise lo difende - #Alessandro #Basciano #provvedimento - ParliamoDiNews : Alessandro Basciano, lite con Sophie Codegoni/ Jessica Selassié interviene e... #AlessandroBasciano… - ognivoltaecosi : Alessandro basciano e come il suo miglior amico Umberto d aponte questo se non ci fossero le telecamere a Sophie la menerebbe pure #gfvip - youresogoldenvv : alessandro basciano non sono solita scrivere queste cose sui social però dal profondo del mio cuore ti dico che sei… -