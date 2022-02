Alba Parietti si loda da sola: “Aquila ha cantato benissimo, duetto stupendo” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Alba Parietti ha una personalità straripante ed Aquila a Il Cantante Mascherato, nonostante la voce camuffata ed il look da uomo, non è riuscita a contenerla. Nonostante questo la conduttrice su Instagram ha cercato di depistare additando Anna Oxa come protagonista di Aquila. “Mi diverte tantissimo che un rarissimo momento di confusione di Milly Carlucci abbia generato tanta curiosità. Mi diverte pensare che molti sostengano che io sia l’Aquila che ha cantato con Morgan al Cantante Mascherato. Continuate a pensarlo perché ne vado orgogliosa. Molti dicono io sia incapace di cantare e quest’Aquila invece ha fatto un duetto stupendo. Così è se vi pare. Il Cantante Mascherato lo seguirò con più attenzione, voglio capire cosa vi fa credere ... Leggi su biccy (Di venerdì 18 febbraio 2022)ha una personalità straripante eda Il Cantante Mascherato, nonostante la voce camuffata ed il look da uomo, non è riuscita a contenerla. Nonostante questo la conduttrice su Instagram ha cercato di depistare additando Anna Oxa come protagonista di. “Mi diverte tantissimo che un rarissimo momento di confusione di Milly Carlucci abbia generato tanta curiosità. Mi diverte pensare che molti sostengano che io sia l’che hacon Morgan al Cantante Mascherato. Continuate a pensarlo perché ne vado orgogliosa. Molti dicono io sia incapace di cantare e quest’invece ha fatto un. Così è se vi pare. Il Cantante Mascherato lo seguirò con più attenzione, voglio capire cosa vi fa credere ...

