Aic Celiachia scende in campo contro il GF VIP: ecco cosa è successo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Aia Celiachia contro il Gf vip: l'associazione è intervenuta sotto pressione del fan del programma per tutelare una concorrente. Aia Celiachia contro il Gf vip, i fan del programma hanno contattato l'associazione nazionale per sottoporre un problema importante: ecco la risposta. Non c'è pace, quest'anno, per il reality che è sempre al centro delle attenzioni del pubblico sul web e, la maggior parte delle volte, nel mirino delle critiche. Già da tempo i fan di una concorrente hanno cercato di mettere al corrente l'Associazione Italiana Celiachia in merito ad una questione che preme molti di loro. I fan di Jessica Selassiè hanno notato che all'interno del Gf non venga posta la giusta attenzione al fatto che la ragazza sia celiaca. Ovviamente le viene fornito il suo ...

