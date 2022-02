Adani esalta Bremer: «Ha giocato il Derby come fosse Koulibaly» (Di sabato 19 febbraio 2022) . Le dichiarazioni dell’ex difensore alla BOBO TV Lele Adani, alla Bobo TV, ha parlato analizzando Juve-Torino. DICHIARAZIONI – «Adesso con Vlahovic la Juve arriva meglio a tirare di più in porta, con il baricentro più alto. Oggi però ci sono stati due o tre passi indietro rispetto alle ultime uscite. Nulla da dire sull’aggressività della Juve, ma il pallone lo giocava Mandragora e i doppi passi li faceva Vojvoda e non Cancelo. Bremer ha giocato come Koulibaly, quindi marcando e coprendo lo spazio allo stesso tempo. Una cosa che gli permette di anticipare chiunque e di non fare mai fallo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) . Le dichiarazioni dell’ex difensore alla BOBO TV Lele, alla Bobo TV, ha parlato analizzando Juve-Torino. DICHIARAZIONI – «Adesso con Vlahovic la Juve arriva meglio a tirare di più in porta, con il baricentro più alto. Oggi però ci sono stati due o tre passi indietro rispetto alle ultime uscite. Nulla da dire sull’aggressività della Juve, ma il pallone lo giocava Mandragora e i doppi passi li faceva Vojvoda e non Cancelo.ha, quindi marcando e coprendo lo spazio allo stesso tempo. Una cosa che gli permette di anticipare chiunque e di non fare mai fallo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Adani esalta il Milan: 'Non è solo una squadra di calcio ma un gruppo evoluto di lavoro' - llIIlj : RT @MilanNewsit: Adani esalta il Milan: 'Non è solo una squadra di calcio ma un gruppo evoluto di lavoro' - rbros65 : RT @MilanNewsit: Adani esalta il Milan: 'Non è solo una squadra di calcio ma un gruppo evoluto di lavoro' - MilanNewsit : Adani esalta il Milan: 'Non è solo una squadra di calcio ma un gruppo evoluto di lavoro' - cn1926it : #Adani esalta #Insigne: “Una perla che #Napoli si è goduta per oltre un decennio” -

Ultime Notizie dalla rete : Adani esalta Marotta non si ferma e chiude il colpo: arriva Gosens per l'Inter Un'arma interessante, che può dare una mano nel finale di gara, dove solitamente si esalta ... Lele Adani , ex giocatore di Inter e Fiorentina tra le altre, ha espresso il suo pensiero sulla trattativa, ...

Inter news, Adani esalta Dzeko: che parole per l'attaccante bosniaco Intervenuto a 90 minuto, Lele Adani ha voluto fare il suo apprezzamento per Dzeko, soprattutto perchè ha trovato ingiusto i fischi dei pochi tifosi presenti a San Siro nei confronti di un giocatori ...

Adani esalta il Milan: "Non è solo una squadra di calcio ma un gruppo evoluto di lavoro" TUTTO mercato WEB Adani esalta Bremer: «Ha giocato il Derby come fosse Koulibaly» Lele Adani, alla Bobo TV, ha parlato analizzando Juve-Torino. DICHIARAZIONI – «Adesso con Vlahovic la Juve arriva meglio a tirare di più in porta, con il baricentro più alto. Oggi però ci sono stati ...

Adani: "La Juve ha fatto due-tre passi indietro" Lele Adani ha parlato del derby di stasera sul canale Twitch di Bobo Vieri. Ecco le sue parole riprese da Tmw: “Adesso con Vlahovic la Juve arriva meglio a tirare di più in porta, con il baricentro ...

Un'arma interessante, che può dare una mano nel finale di gara, dove solitamente si... Lele, ex giocatore di Inter e Fiorentina tra le altre, ha espresso il suo pensiero sulla trattativa, ...Intervenuto a 90 minuto, Leleha voluto fare il suo apprezzamento per Dzeko, soprattutto perchè ha trovato ingiusto i fischi dei pochi tifosi presenti a San Siro nei confronti di un giocatori ...Lele Adani, alla Bobo TV, ha parlato analizzando Juve-Torino. DICHIARAZIONI – «Adesso con Vlahovic la Juve arriva meglio a tirare di più in porta, con il baricentro più alto. Oggi però ci sono stati ...Lele Adani ha parlato del derby di stasera sul canale Twitch di Bobo Vieri. Ecco le sue parole riprese da Tmw: “Adesso con Vlahovic la Juve arriva meglio a tirare di più in porta, con il baricentro ...