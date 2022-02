Adani: “Bremer come Koulibaly! Juventus? Passi indietro” (Di sabato 19 febbraio 2022) Lele Adani ha parlato del derby di stasera alla BoboTV, affermando che il pareggio maturato allo Juventus Stadium rappresenta un passo indietro per i bianconeri in chiave classifica. Adani ha anche azzardato un paragone tra Bremer e Kalidou Koulibaly, esaltando la prestazione, in chiave sia tecnica che tattica, del brasiliano che non ha lasciato campo a Vlahovic per l’intera partita.Di seguito le sue parole: “Grazie a Vlahovic, la Juventus tira di più e meglio in porta e alza il baricentro. Però stasera, contro il Torino ho visto due o tre Passi indietro rispetto alle precedenti partite, contro Atalanta e Verona. Nulla da dire sull’aggressività della Juve, ma il pallone lo faceva girare Mandragora e i doppi Passi li faceva Vojvoda, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 19 febbraio 2022) Leleha parlato del derby di stasera alla BoboTV, affermando che il pareggio maturato alloStadium rappresenta un passoper i bianconeri in chiave classifica.ha anche azzardato un paragone trae Kalidou Koulibaly, esaltando la prestazione, in chiave sia tecnica che tattica, del brasiliano che non ha lasciato campo a Vlahovic per l’intera partita.Di seguito le sue parole: “Grazie a Vlahovic, latira di più e meglio in porta e alza il baricentro. Però stasera, contro il Torino ho visto due o trerispetto alle precedenti partite, contro Atalanta e Verona. Nulla da dire sull’aggressività della Juve, ma il pallone lo faceva girare Mandragora e i doppili faceva Vojvoda, ...

