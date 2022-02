Achille Lauro, tre nuove date al Superstar – Electric Orchestra tour (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si aggiungono tre date all’Achille Lauro Superstar – Electric Orchestra tour che vedrà l’artista romano esibirsi nel corso dell’estate 2022 Si aggiungono tre date all’ Achille Lauro Superstar – Electric Orchestra tour. Dopo lo strepitoso successo riscosso dalle prime date già in vendita, il tour si arricchisce con nuovi palchi che ospiteranno Achille Lauro durante l’estate 2022. Nel tour Lauro sarà accompagnato da 52 elementi, oltre ai 5 componenti della band, e metterà in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi, evoluzione di tutto ciò che abbiamo visto finora. L’Artista porterà sul palco i brani contenuti in ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si aggiungono treall’Orchestra tour che vedrà l’artista romano esibirsi nel corso dell’estate 2022 Si aggiungono treall’. Dopo lo strepitoso successo riscosso dalle primegià in vendita, il tour si arricchisce con nuovi palchi che ospiterannodurante l’estate 2022. Nel toursarà accompagnato da 52 elementi, oltre ai 5 componenti della band, e metterà in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi, evoluzione di tutto ciò che abbiamo visto finora. L’Artista porterà sul palco i brani contenuti in ...

Advertising

SkyTG24 : Achille Lauro organizza con Gucci un evento nel Metaverso - FiorellaMannoia : Ci vediamo stasera! Saranno con me Achille Lauro, Alessandro Gassman, Vinicio Marchioni e Stefano Rapone! Vi aspett… - NicolaPorro : La #Chiesa è sotto attacco. E non sa come reagire ?? #Ratzinger #bergoglio - yourxsogoldxn : Mahmood-Blanco e Achille Lauro se si troveranno a dover gareggiare all'eurovision per l'Italia e San Marino - civi_gabri : Domani c’è la finalissima per eleggere chi rappresenterà San Marino all Eurovision tra i big Achille Lauro Ivana Sp… -