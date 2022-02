Achille Lauro, Al Bano e la giuria di Mogol: tutto quello che c’è da sapere sul Festival di San Marino che porta all’Eurovision (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il super ospite sarà AlBano Carrisi. La sera di sabato 19 febbraio comincerà la finale di Una voce per San Marino, il Festival musicale del piccolo Stato che si trova dentro i confini italiani. La sorte di questo concorso musicale è curiosa. Finora è sempre stato poco più che un evento locale, un Festival dedicato alla musica come tanti altri. Ora però molti artisti si sono accorti che chi arriva primo in questa competizione canora si può assicurare un posto all’Eurovision. Un’opportunità per tentare la stessa fortuna dei Maneskin che dopo aver vinto la scorsa edizione hanno inaugurato una lunghissima serie di successi in tutto il mondo. Tra i tanti citiamo solo l’apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Per ottenere un posto all’Eurovision si sono ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il super ospite sarà AlCarrisi. La sera di sabato 19 febbraio comincerà la finale di Una voce per San, ilmusicale del piccolo Stato che si trova dentro i confini italiani. La sorte di questo concorso musicale è curiosa. Finora è sempre stato poco più che un evento locale, undedicato alla musica come tanti altri. Ora però molti artisti si sono accorti che chi arriva primo in questa competizione canora si può assicurare un posto. Un’opportunità per tentare la stessa fortuna dei Maneskin che dopo aver vinto la scorsa edizione hanno inaugurato una lunghissima serie di successi inil mondo. Tra i tanti citiamo solo l’apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Per ottenere un postosi sono ...

