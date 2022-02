Abbiamo fatto il gelato in tre minuti! Ecco TooA, la macchina del "gelato espresso". La recensione (Di venerdì 18 febbraio 2022) Benvenuti nell'era del gelato espresso fatto in casa: dall'insorgere di un irrefrenabile desiderio al suo soddisfacimento passano solo tre minuti. E questo grazie a TooA, la macchina totalmente made in Italy che promette di cambiare le abitudini domestiche degli italiani in fatto di gelato. L'Abbiamo provato ed è dannatamente buono, un vero attentato per i cultori della dieta. Anche se il sistema "chiuso" solleva qualche lecito dubbio.... Leggi su dday (Di venerdì 18 febbraio 2022) Benvenuti nell'era delin casa: dall'insorgere di un irrefrenabile desiderio al suo soddisfacimento passano solo tre minuti. E questo grazie a, latotalmente made in Italy che promette di cambiare le abitudini domestiche degli italiani indi. L'provato ed è dannatamente buono, un vero attentato per i cultori della dieta. Anche se il sistema "chiuso" solleva qualche lecito dubbio....

