“A Zurigo sono tornato a fare il mio lavoro | il medico In Italia ero diventato un burocrate | passavo i giorni a gestire il budget”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) “Erano anni che non mi sentivo così soddisfatto a fine giornata. Lo stress accumulato inper il mio, soprattutto durante la pandemia, mi aveva quasi ucciso. Letteralmente. Orarinato, non faccio più il, faccio solo la cosa che mi è sempre piaciuto: il”. Il dott. Francesco Porro ha sessant’anni, una moglie e due figli, è di origini calabresi ed oggi lavora come pediatra in una clinica adove si è trasferito nel settembre del 2021. Dopo trent’anni nel sistema sanitariono si è trovato in un letto di ospedale colpito da un ictus “che per miracolo non mi ha lasciato danni permanenti. Ero ancora in convalescenza quando ho preso contatti con un ambulatorio pediatrico qui in Svizzera, un colloquio su Zoom ...