A Milano Omicron non frena la mobilità verso i luoghi di lavoro

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Il capoluogo, con Barcellona, è la città che più recupera distanza dal pre Covid nel confronto con Parigi, Berlino e New York L’ondata della variantenon influisce in modo rilevante sugli spostamenti delle personediche, nel confronto con altre città globali (Parigi, Berlino, Barcellona e New York), risulta essere tra quelle che sono riuscite a contenere meglio gli effetti negativi. Nel capoluogo lombardo a gennaio gli spostamentidisono in linea con quelli medi osservati tra metà settembre e dicembre 2021 (intorno al -20% rispetto al pre Covid) e, anzi, a febbraio registrano un progressivo incremento (con punte al -15%). Sono alcune delle principali evidenze contenute nell’affondo ...