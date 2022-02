"A me lo chiede? Uno scandalo!": vaccino, Massimo Cacciari azzanna Formigli | Video (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nella settimana in cui è entrato in vigore, oggettivamente fuori tempo Massimo, l'obbligo vaccinale per gli over-50 (pena, sospensione dal lavoro e dello stipendio), il tema del siero-per-legge tiene banco a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, la puntata è quella di giovedì 17 febbraio. Tra gli ospiti ecco Massimo Cacciari, il filosofo che non è certo un no-vax, tanto da essere immunizzato, ma altrettanto certo è contrario a regole, lacci, lacciuoli e imposizioni al tempo della pandemia di Covid. E la sua contrarietà la esprime senza giro di parole alcuno quando viene chiamato in causa da un improvvido Formigli, il quale gli chiede un parere, appunto, sull'obbligo vaccinale. "A me lo chiede? A me lo chiede?", ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nella settimana in cui è entrato in vigore, oggettivamente fuori tempo, l'obbligo vaccinale per gli over-50 (pena, sospensione dal lavoro e dello stipendio), il tema del siero-per-legge tiene banco a PiazzaPulita, il programma di Corradoin onda su La7, la puntata è quella di giovedì 17 febbraio. Tra gli ospiti ecco, il filosofo che non è certo un no-vax, tanto da essere immunizzato, ma altrettanto certo è contrario a regole, lacci, lacciuoli e imposizioni al tempo della pandemia di Covid. E la sua contrarietà la esprime senza giro di parole alcuno quando viene chiamato in causa da un improvvido, il quale gliun parere, appunto, sull'obbligo vaccinale. "A me lo? A me lo?", ...

Advertising

fanpage : Il monitoraggio della Fondazione Gimbe evidenzia che stanno crollando tutti gli indicatori Covid: nuovi casi, osped… - MostardAlex : @donat_16 @AlbertoContri Quindi, un popolo che non è in grado di rispettare una fila, che litiga per un parcheggio,… - 84Andreac : @capuanogio Questo deve restare pure se chiede 6 mln all'anno. Mercoledì ha fatto impazzire Alexander Arndol uno de… - AleHomburg : @_nonsonoironica @sara_saretta___ no, perché se lei chiede a lui più volte se è single o meno e lui più volte gli d… - PpVBMV : L’Economist si chiede: “l'Italia ha uno dei tassi di obesità adulta più bassi del mondo sviluppato. Allora perché l… -