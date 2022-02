3M di Grassobbio | energia al 100% da fonti rinnovabili e forte riduzione di emissioni

(Di venerdì 18 febbraio 2022). Lo stabilimento di 3M diè sempre più “verde”. Dal 2022, infatti, l’azienda ha deciso di adottare per il sitoprodotta esclusivamente da. Il plant, inoltre, sta registrando importanti risultati anche dal punto di vista del contenimento dei consumi. Solo nell’ultimo triennio (2018-2021), ha conseguito una diminuzione del 60% del consumo di acqua, del 20% del consumo die unadelledi CO2 di ben 17 tonnellate, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi sfidanti di 3M a livello globale. Il percorso verso la sostenibilità dello stabilimento di 3M, multinazionale americana che traduce la scienza in soluzioni capaci di migliorare concretamente la vita di tutti i giorni, è ...

