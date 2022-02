Zielinski, che bomba! Il gol del Napoli contro il Barcellona [VIDEO] (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il Napoli è in campo per la partita dei sedicesimi di finale di Europa League, l’avversario non è dei più semplici: il Barcellona. La squadra di Luciano Spalletti è in corsa per obiettivi importanti anche in Serie A, è in lotta per la vittoria dello scudetto. Il sorteggio in Europa League non è stato fortunato per il Napoli, ma gli azzurri hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà una squadra come il Barcellona. L’avvio di gara al Camp Nou è stato da grande squadra per il Napoli che è passato in vantaggio al 29? con un grandissimo tiro di Zielinski. SE ADELANTA EL Napoli CON GOL DE Zielinski ?? pic.twitter.com/9Clbu4KI5z — Cosas del Fútbol (@CosasdelFutboI) February 17, 2022 L'articolo Zielinski, che bomba! ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ilè in campo per la partita dei sedicesimi di finale di Europa League, l’avversario non è dei più semplici: il. La squadra di Luciano Spalletti è in corsa per obiettivi importanti anche in Serie A, è in lotta per la vittoria dello scudetto. Il sorteggio in Europa League non è stato fortunato per il, ma gli azzurri hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà una squadra come il. L’avvio di gara al Camp Nou è stato da grande squadra per ilche è passato in vantaggio al 29? con un grandissimo tiro di. SE ADELANTA ELCON GOL DE?? pic.twitter.com/9Clbu4KI5z — Cosas del Fútbol (@CosasdelFutboI) February 17, 2022 L'articolo, che...

