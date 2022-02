Xavi: “Abbiamo dominato, meritavamo la vittoria! Insigne annullato per un motivo” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita pareggiata contro il Napoli, valida per l’andata dei play-off di Europa League. Di seguito quanto evidenziato: “Abbiamo creato tante palle gol, avremmo potuto vincere con due gol di differenza, è un peccato. Oggi è mancata la finalizzazione. Sono contento per il miglioramento della squadra, ma in casa speravamo di fare di più. Per me non è un risultato sufficiente, Abbiamo dominato e meritavamo la vittoria”. FOTO: Imago – Barcellona Napoli Xavi “Ferran Torres? Sono contento di averlo. Spero che giochi molti anni nel Barcellona, farà i suoi gol. Dembelè si è fatto trovare pronto, i fischi si sono trasformati in applausi”. “Nella seconda parte del match Abbiamo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 17 febbraio 2022), allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita pareggiata contro il Napoli, valida per l’andata dei play-off di Europa League. Di seguito quanto evidenziato: “creato tante palle gol, avremmo potuto vincere con due gol di differenza, è un peccato. Oggi è mancata la finalizzazione. Sono contento per il miglioramento della squadra, ma in casa speravamo di fare di più. Per me non è un risultato sufficiente,la vittoria”. FOTO: Imago – Barcellona Napoli“Ferran Torres? Sono contento di averlo. Spero che giochi molti anni nel Barcellona, farà i suoi gol. Dembelè si è fatto trovare pronto, i fischi si sono trasformati in applausi”. “Nella seconda parte del match...

Advertising

gilnar76 : Xavi: “Abbiamo dominato, meritavamo la vittoria! Insigne annullato per un motivo” #Forzanapoli #Napoli… - Maurizio62 : Il calcio è bello per questo, nel primo tempo non hanno visto palla...ma va bene così. Hai preso un fallo d'unghia,… - Spazio_Napoli : Xavi: “Abbiamo dominato, meritavamo la vittoria! Insigne annullato per un motivo” - napolipiucom : Xavi: 'Abbiamo dominato col Napoli: Zielinski chiaro fuorigioco' #BarcellonaNapoli #Xavi #ForzaNapoliSempre… - antonio_gaito : #Barcellona, #Xavi in conferenza: 'Abbiamo dominato, sono contento ma dovevamo avere più di due gol di scarto' -