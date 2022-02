WWE: Elimination Chamber si avvicina, si vociferano grosse sorprese in Arabia (Di giovedì 17 febbraio 2022) La WWE si appresta a mettere in scena Elimination Chamber, ultimo Premium Event prima di WrestleMania. Delusi dalla Royal Rumble, i fan non si aspettano grosse sorprese, ma a quanto pare non sarà così. La strada per lo show più importante dell’anno, infatti, passa per l’Arabia, e sembra che la WWE abbia qualcosa in serbo per i fan. Sembra tutto scritto, ma… Dave Meltzer, durante il Wrestling Observer Radio, ha parlato di come la WWE potrebbe gestire la questione titoli massimi, dato che sembra inevitabile una collisione tra i titoli massimi della compagnia, ma l’ipotesi non è più così scontata: “Mi è stato detto che sono in arrivo dei colpi di scena in questo show, ma non so quali potrebbero essere. So che si va verso un title vs. title, il che significa che Brock vincerà la ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 17 febbraio 2022) La WWE si appresta a mettere in scena, ultimo Premium Event prima di WrestleMania. Delusi dalla Royal Rumble, i fan non si aspettano, ma a quanto pare non sarà così. La strada per lo show più importante dell’anno, infatti, passa per l’, e sembra che la WWE abbia qualcosa in serbo per i fan. Sembra tutto scritto, ma… Dave Meltzer, durante il Wrestling Observer Radio, ha parlato di come la WWE potrebbe gestire la questione titoli massimi, dato che sembra inevitabile una collisione tra i titoli massimi della compagnia, ma l’ipotesi non è più così scontata: “Mi è stato detto che sono in arrivo dei colpi di scena in questo show, ma non so quali potrebbero essere. So che si va verso un title vs. title, il che significa che Brock vincerà la ...

Ultime Notizie dalla rete : WWE Elimination La card di Elimination Chamber 2022, evento WWE in Arabia Saudita Gli screzi tra lo scozzese e l'alleato di Corbin sono continuato negli ultimi giorni e culmineranno con un match a Elimination Chamber . WWE Raw Women's Championship : Becky Lynch (C) vs Lita Lita, ...

WWE WrestleMania: Ronda Rousey ha scelto la sua prossima avversaria Staremo a vedere se la "Baddest Woman on the Planet" si esibirà anche a Elimination Chamber, l'... Il Premium Live Event sarà visibile, in diretta e in differita, in esclusiva sul WWE Network .

WWE Elimination Chamber 2022 – Anteprima The Shield Of Sports WWE: Goldberg conferma il suo ritiro dopo Elimination Chamber? Recentemente vi avevamo già riportato che a Goldberg mancasse solo un match prima della scadenza del suo attuale contratto con la WWE e che ci fosse la possibilità che non venisse trovato un nuovo acc ...

Lita: "Credo di poter uscire da Elimination Chamber con il titolo" Home; WWE News; wrestling; Il ritorno di Lita è stato uno degli eventi più graditi dai fan WWE in questo inizio di 2022. La Hall of Famer tornerà a disputare un single match pe ...

