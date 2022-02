WWE: Cody Rhodes non ha ancora firmato, Brandi non firmerà (Di venerdì 18 febbraio 2022) Interessanti novità riguardanti la vicenda contrattuale di Cody Rhodes. L’ex campione TNT sarebbe in procinto di firmare con la WWE, almeno da quanto riportano le testate americane più affidabili, eppure il contratto non sarebbe ancora stato messo nero su bianco. Secondo Fightful, questo non significa che c’è stato un ripensamento da parte di Cody. Come è stato precedentemente riportato, la sensazione è che Rhodes stesse perdendo potere dietro le quinte e che questo sia uno dei motivi per cui ha scelto di lasciare la AEW. Malgrado alcuni sperino ancora in una bizzarra messa in scena, gli addetti ai lavori sembrano convinti che le cose che hanno scritto e detto Tony Khan e Rhodes su Twitter sulla loro seperazione siano reali. Pare che Tony Khan fosse abbastanza ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 18 febbraio 2022) Interessanti novità riguardanti la vicenda contrattuale di. L’ex campione TNT sarebbe in procinto di firmare con la WWE, almeno da quanto riportano le testate americane più affidabili, eppure il contratto non sarebbestato messo nero su bianco. Secondo Fightful, questo non significa che c’è stato un ripensamento da parte di. Come è stato precedentemente riportato, la sensazione è chestesse perdendo potere dietro le quinte e che questo sia uno dei motivi per cui ha scelto di lasciare la AEW. Malgrado alcuni sperinoin una bizzarra messa in scena, gli addetti ai lavori sembrano convinti che le cose che hanno scritto e detto Tony Khan esu Twitter sulla loro seperazione siano reali. Pare che Tony Khan fosse abbastanza ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Cody Rhodes non ha ancora firmato, Brandi non firmerà - - infoitcultura : WWE: Rivelata la probabile data di ritorno in federazione di Cody Rhodes - Zona_Wrestling : #WWE Booker T: 'Cody in WWE? Sicuramente farà più soldi' - - Matty2094 : Possibili ritorni di Austin e Rock, Cody che lascia la AEW per ritornare (forse) in WWE e adesso questa. - AC_1908 : RT @JeriCool94: Ma figuratevi se Cody Rhodes dopo aver creato con Nick, Kenny e Matt la AEW torna in WWE -