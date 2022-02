VIDEO Sofia Goggia è tornata in Italia. Lo sbarco a Malpensa: “Ho lasciato qualcosa per la ragazza che sono. Mercoledì vado a Crans-Montana” (Di giovedì 17 febbraio 2022) La missione è andata a buon fine: Sofia Goggia è tornata trionfante dalla partecipazione ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella discesa libera femminile, tre settimane dopo quanto accaduto in Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo. L’infortunio avrebbe potuto pregiudicare il sogno olimpico della sciatrice azzurra, ma la bergamasca non ha mollato e con tanto lavoro è riuscita, in parte, a raggiungere il suo obiettivo: chiaramente, il sogno era la medaglia d’oro, ma considerando gli sforzi fatti anche solo per essere presente a Pechino, Sofia Goggia è comunque soddisfatta della sua Olimpiade. Quest’oggi, l’azzurra è tornata in Italia; al suo sbarco a Malpensa, è stata accolta da ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) La missione è andata a buon fine:trionfante dalla partecipazione ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella discesa libera femminile, tre settimane dopo quanto accaduto in Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo. L’infortunio avrebbe potuto pregiudicare il sogno olimpico della sciatrice azzurra, ma la bergamasca non ha mollato e con tanto lavoro è riuscita, in parte, a raggiungere il suo obiettivo: chiaramente, il sogno era la medaglia d’oro, ma considerando gli sforzi fatti anche solo per essere presente a Pechino,è comunque soddisfatta della sua Olimpiade. Quest’oggi, l’azzurra èin; al suo, è stata accolta da ...

