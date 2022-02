VIDEO Barcellona-Napoli 1-1: highlights, gol e sintesi. Pari prezioso al Camp Nou in Europa League (Di giovedì 17 febbraio 2022) Si conclude 1 a 1 il match di andata degli ottavi di finale di Europa League tra Barcellona e Napoli. I padroni di casa non riescono a primeggiare contro la squadra Campana che ora potrà giocarsi l’accesso alla prossima fase all’interno del Diego Armando Maradona. Il polacco Piotr Zielinski ha regalato la prima ed unica rete al team di Luciano Spalletti che ha saputo difendersi dagli attacchi dei rivali. Lo spagnolo Ferran Torresha pareggiato su rigore al 57° minuto dopo per un tocco di mano di Juan Jesus sul cross di Adama Traorè. Il Napoli ha sfiorato il vantaggio nei minuti conclusivi grazie al belga Dries Mertens. Quest’ultimo ha concluso centralmente non riuscendo a concretizzare un passaggio del portoghese Mario Rui. L’appuntamento è da non perdere ora in Italia tra una ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) Si conclude 1 a 1 il match di andata degli ottavi di finale ditra. I padroni di casa non riescono a primeggiare contro la squadraana che ora potrà giocarsi l’accesso alla prossima fase all’interno del Diego Armando Maradona. Il polacco Piotr Zielinski ha regalato la prima ed unica rete al team di Luciano Spalletti che ha saputo difendersi dagli attacchi dei rivali. Lo spagnolo Ferran Torresha pareggiato su rigore al 57° minuto dopo per un tocco di mano di Juan Jesus sul cross di Adama Traorè. Ilha sfiorato il vantaggio nei minuti conclusivi grazie al belga Dries Mertens. Quest’ultimo ha concluso centralmente non riuscendo a concretizzare un passaggio del portoghese Mario Rui. L’appuntamento è da non perdere ora in Italia tra una ...

