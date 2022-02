Ventura non risparmia la Juventus: che attacco alla vigilia del Derby della Mole (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il Derby della Mole aprirà domani la 26ª giornata di Serie A. In attesa di vedere lo spettacolo che regaleranno in campo Juventus e Torino, ad infiammare l’atmosfera è un Giampiero Ventura senza peli sulla lingua. Intervistato dal Corriere Granata, Giampiero Ventura non ha risparmiato i bianconeri alla vigilia del grande match: “furono pochi i Derby persi per merito loro, molti li abbiamo persi per errori clamorosi. Se ci fosse stato il VAR avremmo sicuramente vinto 5/6 Derby: era un altro momento purtroppo, e bisognava comunque accettare queste decisioni“, ha affermato l’ultimo allenatore granata a battere la Juventus. “Su Jonathas c’era un rigore clamoroso, su El Kaddouri tutta ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ilaprirà domani la 26ª giornata di Serie A. In attesa di vedere lo spettacolo che regaleranno in campoe Torino, ad infiammare l’atmosfera è un Giampierosenza peli sulla lingua. Intervistato dal Corriere Granata, Giampieronon hato i bianconeridel grande match: “furono pochi ipersi per merito loro, molti li abbiamo persi per errori clamorosi. Se ci fosse stato il VAR avremmo sicuramente vinto 5/6: era un altro momento purtroppo, e bisognava comunque accettare queste decisioni“, ha affermato l’ultimo allenatore granata a battere la. “Su Jonathas c’era un rigore clamoroso, su El Kaddouri tutta ...

