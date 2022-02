Uomini e Donne, le accuse della corteggiatrice: “É tutto pilotato” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda Maria De Filippi ha fatto sapere che Denise Mingiano, corteggiatrice di Matteo Ranieri, è andata via con l’intenzione di non tornare più. Ha scritto tuttavia alla sorella del tronista per farle sapere che qualora lui uscisse dal programma da solo, la potrebbe contattare. Ma non è finita qui, perché Denise ha fatto delle accuse ben precise al programma di Canale 5. Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo è incinta: chi è il padre L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha trovato l'amore da qualche tempo e ora arriva la lieta notizia Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nel corso dell’ultima puntata diandata in onda Maria De Filippi ha fatto sapere che Denise Mingiano,di Matteo Ranieri, è andata via con l’intenzione di non tornare più. Ha scritto tuttavia alla sorella del tronista per farle sapere che qualora lui uscisse dal programma da solo, la potrebbe contattare. Ma non è finita qui, perché Denise ha fatto delleben precise al programma di Canale 5., Cecilia Zagarrigo è incinta: chi è il padre L'exdiha trovato l'amore da qualche tempo e ora arriva la lieta notiziae ...

