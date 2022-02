Una Vita, anticipazioni 18 febbraio: Genoveva e Natalia diventano alleate. Lolita perdona definitivamente Antonito, che decide di incontrare Santiago Ramon y Cajal (Di giovedì 17 febbraio 2022) Una Vita, anticipazioni 18 febbraio: cosa succederà nella nuova puntata della telenovela spagnola? Scopriamolo insieme! Una Vita, anticipazioni 18 febbraio: Genoveva mette una buona parola per Natalia e le due si alleano Genoveva riesce a persuadere Susana e Rosina a non essere più ostili verso Natalia. La Quesada ringrazia la Salmeròn e stipula un patto (scellerato con lei). A cosa porterà? Lolita, ancora grave perdona per sempre Antonito Lolita continua star male. Antonito, ancora una volta, le chiede di concedergli completamente il suo perdono e alla fine la Casado accetta. Antonito fissa un incontro con ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 17 febbraio 2022) Una18: cosa succederà nella nuova puntata della telenovela spagnola? Scopriamolo insieme! Una18mette una buona parola pere le due si alleanoriesce a persuadere Susana e Rosina a non essere più ostili verso. La Quesada ringrazia la Salmeròn e stipula un patto (scellerato con lei). A cosa porterà?, ancora graveper semprecontinua star male., ancora una volta, le chiede di concedergli completamente il suo perdono e alla fine la Casado accetta.fissa un incontro con ...

