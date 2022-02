Una suite tecnologica per la fattoria 4.0: via al bando per il nuovo percorso formativo (Di giovedì 17 febbraio 2022) A lanciare il progetto sono IPE, Suor Orsola Benincasa, Graded e Netcom Group: domande entro il 28 febbraio per la selezione di 25 candidati al nuovo percorso di accelerazione imprenditoriale. Una soluzione tecnologica per il settore Agrifood: resterà aperto fino al prossimo 28 febbraio l’avviso pubblico per la selezione di 25 candidati al nuovo percorso di accelerazione imprenditoriale, Leggi su 2anews (Di giovedì 17 febbraio 2022) A lanciare il progetto sono IPE, Suor Orsola Benincasa, Graded e Netcom Group: domande entro il 28 febbraio per la selezione di 25 candidati aldi accelerazione imprenditoriale. Una soluzioneper il settore Agrifood: resterà aperto fino al prossimo 28 febbraio l’avviso pubblico per la selezione di 25 candidati aldi accelerazione imprenditoriale,

