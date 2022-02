Una bella nevicata, ma al centro fondo delle Viotte... piste chiuse, la rabbia degli sportivi e della Pro Loco, ma Asis replica: non è vero (Di giovedì 17 febbraio 2022) MONTE BONDONE. La miccia la accende " su Facebook " un utente: "Paradiso Viotte. Leggo di centri come Millegrobbe con decine di km di piste e collegamenti con Campolongo aperti. Passo Coe piste 3,5,8,15 km aperte. Viotte 2 dico 2! km di pista battuta. Ma cosa fanno? Aspettano come ... Leggi su ladige (Di giovedì 17 febbraio 2022) MONTE BONDONE. La miccia la accende " su Facebook " un utente: "Paradiso. Leggo di centri come Millegrobbe con decine di km die collegamenti con Campolongo aperti. Passo Coe3,5,8,15 km aperte.2 dico 2! km di pista battuta. Ma cosa fanno? Aspettano come ...

Advertising

davidefaraone : Una bella notizia. Ho firmato con convinzione i #ReferendumGiustizia ed oggi, con la decisione della Consulta di a… - romeoagresti : #Allegri: “C’è da fare i complimenti all’Inter per come ha giocato contro il Liverpool, hanno fatto una bella partita”. - sbonaccini : Una bella storia che arriva da Ferrara, dove gli sposi Elena e Andrea hanno deciso di non chiedere alcun regalo di… - Viola_mg : RT @PierrStudio: La Ue è una banda di lobbisti che vuole mettere le mani sulla nostra bella Italia. Siamo troppo ricchi e vogliono la nostr… - chersonly : tanti auguri al nostro raggio di sole che illumina le nostre giornate ? buon compleanno hobi passa una bella giorna… -