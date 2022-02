Un Posto al Sole, anticipazioni 18 febbraio: la disperazione di Rossella (Di giovedì 17 febbraio 2022) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di venerdì 18 febbraio: Rossella è sempre più disperata: cosa succederà? Nunzio ha deciso di lasciare il lavoro ai Cantieri dopo il forte scontro con Roberto Ferri. Al bar di Silvia, poi, ha incontrato Franco che ha cercato di persuaderlo e fargli cambiare idea. Purtroppo, però, il ragazzo è inamovibile e, anzi, la sua volontà sarebbe quella di tornare a Milazzo. Rossella è triste in ospedale (via screenshot)Sua madre, Katia, gli ha rivelato che lì non vuole tornarci, almeno per il momento. La donna, infatti, ha troncato con il suo compagno perché le cose non andavano più bene. Adesso, però, l’uomo non vuole assolutamente lasciare che la relazione crolli e si fa sempre più insistente. Siamo anche su Telegram: seguici per ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 17 febbraio 2022) Unaldella puntata di venerdì 18è sempre più disperata: cosa succederà? Nunzio ha deciso di lasciare il lavoro ai Cantieri dopo il forte scontro con Roberto Ferri. Al bar di Silvia, poi, ha incontrato Franco che ha cercato di persuaderlo e fargli cambiare idea. Purtroppo, però, il ragazzo è inamovibile e, anzi, la sua volontà sarebbe quella di tornare a Milazzo.è triste in ospedale (via screenshot)Sua madre, Katia, gli ha rivelato che lì non vuole tornarci, almeno per il momento. La donna, infatti, ha troncato con il suo compagno perché le cose non andavano più bene. Adesso, però, l’uomo non vuole assolutamente lasciare che la relazione crolli e si fa sempre più insistente. Siamo anche su Telegram: seguici per ...

