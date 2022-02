Ucraina, segnali di guerriglia nel Donbass: i separatisti rispondono agli attacchi di Kiev, colpito un asilo. Cremlino: “Situazione esplosiva”. Vertice Lavrov-Di Maio, presto Draghi a Mosca (Di giovedì 17 febbraio 2022) Iniziato il ritiro di alcune unità corazzate, ma i satelliti testimoniano l’arrivo di altre truppe. Nato e Europa ancora scettici. Il ministro italiano: «Ripartire dagli accordi di Minsk» Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 17 febbraio 2022) Iniziato il ritiro di alcune unità corazzate, ma i satelliti testimoniano l’arrivo di altre truppe. Nato e Europa ancora scettici. Il ministro italiano: «Ripartire daccordi di Minsk»

Advertising

Agenzia_Ansa : Ci sono 'segnali di un'escalation in Ucraina da parte di Mosca' secondo il segretario di Stato Usa Blinken. Ma la p… - Agenzia_Ansa : Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Russia oggi 'segnali immediati di de-escalation' nella crisi con… - Agenzia_Ansa : Ucraina, Di Maio: 'Rientro del personale non essenziale da Kiev'. Il ministro degli Esteri: 'Lavoriamo per evitare… - FrancesDiBi : RT @DomaniGiornale: L’unica guerra già iniziata è quella di versioni: per la #Russia è iniziato il ritiro delle truppe, per la Nato no. Urs… - DomaniGiornale : L’unica guerra già iniziata è quella di versioni: per la #Russia è iniziato il ritiro delle truppe, per la Nato no.… -