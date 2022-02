**Ucraina: Russia chiede a Usa ritiro forze da Europa centrale, orientale e sudorientale** (Di giovedì 17 febbraio 2022) Mosca, 17 feb. (Adnkronos/Dpa) - La Russia ha chiesto agli Stati Uniti di ritirare le sue forze dall'Europa orientale, centro orientale, sudorientale e dai paesi Baltici, nella risposta inviata oggi da Mosca a Washington, nel quadro dello scambio sulle richieste di garanzie di sicurezza della Russia. "Siamo convinti che il potenziale militare nazionale in queste zone sia sufficiente", si precisa nel documento in cui si propone l'avvio di nuovi colloqui. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Mosca, 17 feb. (Adnkronos/Dpa) - Laha chiesto agli Stati Uniti di ritirare le suedall', centro, sude dai paesi Baltici, nella risposta inviata oggi da Mosca a Washington, nel quadro dello scambio sulle richieste di garanzie di sicurezza della. "Siamo convinti che il potenziale militare nazionale in queste zone sia sufficiente", si precisa nel documento in cui si propone l'avvio di nuovi colloqui.

Advertising

Agenzia_Ansa : La Russia non solo non ha ritirato truppe ma ha aggiunto almeno altri '7.000 militari' ai confini con l'Ucraina, ri… - TgLa7 : #Ucraina, #Draghi: 'Per ora nessun segnale di de-escalation. Pronti a ogni eventualità. La nostra unità é la cosa c… - Agenzia_Ansa : 'La Russia procede verso un'invasione imminente' dell'Ucraina: lo ha affermato l'ambasciatrice americana all'Onu #ANSA - lucma66 : @shaara1977 @repubblica @LaStampa @Corriere @RaiNews @fattoquotidiano I russi non sono presenti in Ucraina, ne lo s… - ZioKlint : RT @DSant65: #Biden insiste “ La #Russia attaccherà #Ucraina “ -