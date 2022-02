Ucraina, l'intelligence estone: «Basi aeree, centrali nucleari e raffinerie di petrolio: ecco la mappa degli obiettivi di Mosca» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Una mappa dettagliata dell'Ucraina con gli obiettivi che la Russia sarebbe pronta a colpire. A svelarla è il ministero della Difesa dell'Estonia che ha alzato l'asticella... Leggi su ilmattino (Di giovedì 17 febbraio 2022) Unadettagliata dell'con gliche la Russia sarebbe pronta a colpire. A svelarla è il ministero della Difesa dell'Estonia che ha alzato l'asticella...

Advertising

_Nico_Piro_ : Oggi 16/2 ci sarebbe dovuta essere l'invasione russa dell'Ucraina secondo fonti anonime dell'intelligence Usa tratt… - distefanovalori : RT @SMaurizi: 1. da notare: le foto satellitari sulle attività militari russe in #Ucraina citate in questi giorni dai media come 'foto comm… - Tiberio_Centi : RT @ElioLannutti: Biden insiste. La Russia sta per attaccare l’Ucraina. Per l’intelligence americana Mosca sta preparando un’operazione sot… - RodomiroGianno2 : RT @Lantidiplomatic: 'Avevano detto che avremmo invaso L'Ucraina ieri. Non è successo. I miliardi che spendono per la loro intelligence non… - Giovann91620348 : 'Avevano detto che avremmo invaso L'Ucraina ieri. Non è successo. I miliardi che spendono per la loro intelligence… -