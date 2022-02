Ucraina, la Russia risponde alle rassicurazioni Usa: “Insufficienti. Senza garanzie di sicurezza reagiremo, anche militarmente” (Di giovedì 17 febbraio 2022) “La Russia dovrà reagire, anche attraverso misure tecniche e militari, in mancanza di una disponibilità degli Stati Uniti a discutere delle garanzie alla propria sicurezza”. È questo lo scenario più cupo contenuto nelle 11 pagine di risposte che la Russia ha inviato oggi agli Stati Uniti, dopo lo scambio di richieste avvenuto nelle ultime settimane tra Mosca e il blocco Nato. Le informazioni sono state diffuse attraverso il sito del ministero degli Esteri russo che poco dopo la pubblicazione è andato in down, non si sa ancora per quale motivo. Resta il fatto che dalla Federazione si chiede a Washington “una nuova equazione della sicurezza” per ristabilire gli equilibri sul fronte orientale dell’alleanza ed evitare un’escalation militare. Escalation il cui rischio, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Ladovrà reagire,attraverso misure tecniche e militari, in mancanza di una disponibilità degli Stati Uniti a discutere dellealla propria”. È questo lo scenario più cupo contenuto nelle 11 pagine di risposte che laha inviato oggi agli Stati Uniti, dopo lo scambio di richieste avvenuto nelle ultime settimane tra Mosca e il blocco Nato. Le informazioni sono state diffuse attraverso il sito del ministero degli Esteri russo che poco dopo la pubblicazione è andato in down, non si sa ancora per quale motivo. Resta il fatto che dalla Federazione si chiede a Washington “una nuova equazione della” per ristabilire gli equilibri sul fronte orientale dell’anza ed evitare un’escalation militare. Escalation il cui rischio, ...

