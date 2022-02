Ucraina | Borrell | ritiro truppe? Stanno cominciando a bombardare

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Mentre Mosca parla di de - escalation militare e mentre continuano gli sforzi per trovare un a soluzione diplomatica alla crisi russo -, l'Alto Rappresentante per la politica estera e di ...

...militare e mentre continuano gli sforzi per trovare un a soluzione diplomatica alla crisi russo -, l'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell'Ue, Josep, ...Lo dice l'Alto rappresentante Ue, Josep, al termine del vertice informale sulla crisi. C'è 'molta disinformazione da parte russa per creare un'atmosfera di presunti attacchi da parte ..."Abbiamo notizie - ha detto Borrell, parlando con la stampa a margine del Consiglio europeo straordinario di oggi dedicato proprio alla crisi russo-ucraina - circa alcuni ritiri di truppe ma non ...Bruxelles, 17 feb. (LaPresse) - "Sono stato in contatto con gli Usa e con i paesi che la pensano allo stesso modo, con il supporto tecnico della Commissione ...