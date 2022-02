Traffico Roma del 17-02-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul raccordo code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia bis e la A24 è in esterna tra la Pontina è via di Sant’Alessandro lunghe Code in uscita sul Urbano della A24 tra Viale della Serenissima e il raccordosostenuto anche in tangenziale Tra via Tiburtina e via Salaria direzione Stadio Olimpico e tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni diversi incidenti con rallentamenti segnalati dalla polizia locale Al momento lungo viale del Muro Torto all’altezza di viale del Galoppatoio in via del Fosso di Santa Maura all’incrocio con via delle Rondini in via delle Tre Fontane in prossimità di Piazza Santo Domingo in viale dell’Università altezza Viale Regina Elena è su via Cristoforo Colombo in prossimità di Viale America rimaniamo sulla Colombo dove ci sono incolonnamenti direzione ...