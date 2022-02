Traffico Roma del 17-02-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul raccordo per un veicolo in panne all’altezza di Ciampino Code in carreggiata esterna a partire dalla Pontina inevitabili le difficoltà di missione per chi proviene dalla stessa nelle due direzioni code a tratti anche in interna tra la Cassia bis è la A24 rallentamenti e code sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale il raccordo in uscita dalla città tangenziale dove si infila Come di consueto in queste ore tra la galleria Giovanni XXIII e via dei Campi Sportivi direzione San Giovanni e tra via Prenestina il percorso cittadino della 24 verso lo stadio Olimpico riaperto il tratto di via di Tor Cervara fino a via licoride in precedenza interdetto alper un incidente sempre molto sostenuti gli spostamenti in uscita specie sulla Nomentana la Tiburtina e la Flaminia dettagli di queste e di altre ...