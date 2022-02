Traffico Roma del 17-02-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati dalla redazione nel complesso scorrevole ildella capitale Tuttavia da segnalare diversi incidenti e rallentamenti in via Tevere all’incrocio con via Livenza e poi in Piazza Cesare Cantù all’altezza di via Appia in via Genzano all’incrocio con via Rocca Priora e poi tu via Vitellia all’altezza di via di Donna Olimpia ricordiamo che anche oggi Viale Parioli è chiusa alsino alle 17 per lavori di potatura tra via Gualtiero Castellini e via Nino Oxilia potature e divieto di accesso anche in via dell’agonistica qui fino alle 17:30 tornato regolare ilsulla linea fl3-viterbo in precedenza rallentata tranquilla e croce per il danneggiamento di un passaggio a livello alcuni treni sono stati parzialmente cancellati fino alle 15 ...