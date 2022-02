Torre Annunziata: il sindaco getta la spugna e si dimette (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo l'iniziale resistenza, arrivano le dimissioni del sindaco Vincenzo Ascione. Valanga di dimissioni anche da parte dei consiglieri comunali Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo l'iniziale resistenza, arrivano le dimissioni delVincenzo Ascione. Valanga di dimissioni anche da parte dei consiglieri comunali

Advertising

fattoquotidiano : Torre Annunziata, indagati il sindaco e mezza giunta. L’interlocutore per trovare i fondi Pnnr per il comune? Sotto… - petergomezblog : Torre Annunziata, indagati il sindaco e mezzo comune. L’interlocutore per trovare i fondi Pnnr? Sotto inchiesta per… - T7TorreSette : Torre Annunziata - Si dimettono 16 consiglieri comunali. Il sindaco Ascione verso l'addio definitivo ??… - radioondaverde1 : Foto appena pubblicata @ Torre Annunziata - ildesk : Torre Annunziata, si è dimesso il sindaco Ascione -