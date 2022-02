Tornano i pop corn al cinema | dal 10 marzo si potrà mangiare di nuovo anche allo stadio

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 febbraio 2022) A comunicarlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: «Dal 10sarà nuovamente possibile consumare cibi e bevandein sale teatrali, da concerto, altografiche, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive». Unpasso verso le riaperture, deciso all’unanimità dalla Commissione Affari Sociali della Camera. Per Costa si tratta di «una risposta importante per alcuni dei settori tra i più colpiti. Unsegnale di ripartenza». Il divieto di consumare cibo e bevande nei teatri, neie negli stadi era scattato lo scorso Natale. Nei giorni scorsi Guido Pucci del Sindacato lavoratori comunicazione aveva spiegato che tenere questo ...