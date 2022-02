Torino come Bibbiano. La sinistra insorge: “Dietro la manifestazione c’è CasaPound. Cirio si dissoci” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Scoppia la polemica politica dopo la manifestazione di questa mattina davanti al Tribunale dei Minori di Torino organizzata dall’Associazione Nazionale ‘Graziani Adelina per i diritti umani’ e da un comitato di genitori affinché “vengano riviste tutte le vicende dei bambini strappati ai loro genitori naturali al fine di garantire il loro diritto a crescere ed essere educati nell’ambito della loro famiglia” e che ci siano più controlli nelle strutture case famiglia “senza preavviso”, per scongiurare a “Torino un caso Bibbiano”. All’iniziativa ha aderito anche il comitato cittadino ‘Torino Tricolore’, considerato da Luv e Partito Democratico emanazione di CasaPound. “Un mese fa abbiamo supportato i padri e le madri torinesi vittime di ingiustizie che ricordano drammaticamente gli ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 17 febbraio 2022) Scoppia la polemica politica dopo ladi questa mattina davanti al Tribunale dei Minori diorganizzata dall’Associazione Nazionale ‘Graziani Adelina per i diritti umani’ e da un comitato di genitori affinché “vengano riviste tutte le vicende dei bambini strappati ai loro genitori naturali al fine di garantire il loro diritto a crescere ed essere educati nell’ambito della loro famiglia” e che ci siano più controlli nelle strutture case famiglia “senza preavviso”, per scongiurare a “un caso”. All’iniziativa ha aderito anche il comitato cittadino ‘Tricolore’, considerato da Luv e Partito Democratico emanazione di. “Un mese fa abbiamo supportato i padri e le madri torinesi vittime di ingiustizie che ricordano drammaticamente gli ...

