Toni Martinez risponde al tacco di Zaccagni e il Porto rimonta la Lazio

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Una buona prestazione, che non trova gratificazione nel risultato. Laperde 2 - 1 in casa del, dopo essersi portata in vantaggio al 23' con. Per ighesi ci pensa però ...

La squadra di Sarri dura poco più di mezz'ora, trova il gol con Zaccagni ma poi si piega sotto i colpi di, autore di una bella doppietta. Un risultato non proprio positivo per i ...I gol: nel primo tempo per gli ospiti Zaccagni al 23' e per i portoghesial 37'; nel secondo tempo per i padroni di casaal 4'. . 17 febbraio 2022All'Estadio do Dragao i biancocelesti trovano il vantaggio nel primo tempo grazie al gol di tacco di Zaccagni, ma Toni Martinez ribalta il risultato con una doppietta personale, mettendo il timbro in ...Il gol di Zaccagni, una perla, ha aperto le marcature. Poi la doppietta di Toni Martinez ha ribaltato il risultato. Ai microfoni di Sky Sport, Pedrito ha commentato: "Giocato buon primo tempo, con ...