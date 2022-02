Tom Holland e Francesco Totti a Roma, il viaggio Fuori dalle Mappe (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tom Holland, attore tra le più importanti celebrità di Hollywood del momento, protagonista dell’ultimo film campione di incassi Spiderman No way Home, a Roma per il tour mondiale di promozione del suo nuovo film Uncharted. Tom Holland e Francesco Totti come è avvenuto l’incontro ? Holland è stato protagonista di un divertente video Social insieme a Francesco Totti, ambassador di Digitalbits e personaggio simbolo della città eterna, nei panni di mentore e cicerone d’eccezione. I due si sono dati appuntamento al Colosseo per vivere infatti, un’avventura rocambolesca ispirata al film Uncharted in giro per la Città che ha coinvolto alcune delle tante gemme e tesori nascosti della Capitale. Il percorso Un percorso surreale attraverso siti ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tom, attore tra le più importanti celebrità di Hollywood del momento, protagonista dell’ultimo film campione di incassi Spiderman No way Home, aper il tour mondiale di promozione del suo nuovo film Uncharted. Tomcome è avvenuto l’incontro ?è stato protagonista di un divertente video Social insieme a, ambassador di Digitalbits e personaggio simbolo della città eterna, nei panni di mentore e cicerone d’eccezione. I due si sono dati appuntamento al Colosseo per vivere infatti, un’avventura rocambolesca ispirata al film Uncharted in giro per la Città che ha coinvolto alcune delle tante gemme e tesori nascosti della Capitale. Il percorso Un percorso surreale attraverso siti ...

