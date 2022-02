The Kid Laroi in concerto a Milano: ecco quando, biglietti (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il 12 luglio 2022 sarà in concerto al Milano Summer Festival all’Ippodromo Snai San Siro: biglietti disponibili dal 22 febbraio in prevendita Milano – I fan italiani lo aspettavano con trepidazione già il prossimo 8 aprile al Fabrique di Milano. Il concerto però, a causa dello stato attuale di eventi generati dalla pandemia Covid-19 in corso, è stato cancellato. Ma la buona notizia è che Charlton Kenneth Jeffrey Howard, in arte The Kid Laroi, tornerà presto in Italia, sempre a Milano, con uno show ancora più grande e spettacolare: 12 luglio 2022 – Milano Summer Festival – Ippodromo Snai San Siro. Cresciuto ascoltando le icone dell’hip hop e dell’R&B come Tupac, Erykah Badu, The Fugees, Lil Wayne e Kanye West, il diciottenne da ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il 12 luglio 2022 sarà inalSummer Festival all’Ippodromo Snai San Siro:disponibili dal 22 febbraio in prevendita– I fan italiani lo aspettavano con trepidazione già il prossimo 8 aprile al Fabrique di. Ilperò, a causa dello stato attuale di eventi generati dalla pandemia Covid-19 in corso, è stato cancellato. Ma la buona notizia è che Charlton Kenneth Jeffrey Howard, in arte The Kid, tornerà presto in Italia, sempre a, con uno show ancora più grande e spettacolare: 12 luglio 2022 –Summer Festival – Ippodromo Snai San Siro. Cresciuto ascoltando le icone dell’hip hop e dell’R&B come Tupac, Erykah Badu, The Fugees, Lil Wayne e Kanye West, il diciottenne da ...

